В МИД РФ заявили о возведении Западом нового «железного занавеса»

Государства Запада возводят новый «железный занавес» с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый «железный занавес», пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей», — сказал он.

Дипломат отметил, что они выстраивались «даже не годами, а столетиями».

