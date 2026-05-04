Экс-адвокат Трампа попал в больницу в критическом состоянии

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу в критическом состоянии. Об этом в социальной сети X сообщил его представитель Тед Гудман.

По его словам, 81-летний юрист «остается в критическом, но стабильном состоянии».

Гудман не уточнил диагноз, который бывшему политику поставили врачи.

30 августа 2025 года Джулиани попал в автокатастрофу в штате Нью-Гэмпшир. В его машину врезались с задней стороны на большой скорости. Сам экс-мэр был доставлен в ближайший травмпункт, где у него диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также повреждения левой руки и нижней части ноги.

Рудольф «Руди» Джулиани — американский юрист и политик, находившийся на посту мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год. Он представлял Республиканскую партию. Бывший адвокат Трампа прославился своей деятельностью во время террористических атак 11 сентября 2001 года, когда организовывал спасательные работы и поддерживал жителей города, за что журнал Time назвал его «человеком года».

Ранее Джулиани заявил о банкротстве.