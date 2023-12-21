Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве

Экс-адвокат и соратник бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани подал в федеральный суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорка заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным базы суда, у Джулиани накопились задолженности на сумму до $500 млн, а его активы не превышают $10 млн.

В публикации отмечается, что адвокат подал заявление менее чем через неделю после того, как суд в Вашингтоне 15 декабря обязал его выплатить более $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия, которых он обвинил в манипуляциях с бюллетенями на выборах 2020 года.

До этого суд обязал бывшего адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани уплатить штраф $148 млн за клевету на двух сотрудников избирательной комиссии.

Из суммы штрафа $75 млн пойдут в казну в виде штрафа. Еще по $20 млн получит каждый из чиновников в качестве моральной компенсации и еще по $16 млн — за репутационный ущерб.

Наряду с Джулиани судебному преследованию подверглись еще 17 юристов, защищавших интересы Трампа.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».