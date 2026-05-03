Зеленский заявил об окне возможностей для Украины

Зеленский: Украина полностью заслуживает членства в ЕС
Украина полностью заслуживает членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сказано в Telegram-канале президента.

Зеленский выразил Орпо благодарность за оборонную поддержку страны, отметив, что с помощью этого пакета Киеву удастся усилить системы противовоздушной обороны, в чем есть большая нужда. Кроме того, Зеленский предложил финской стороне усилить двустороннее партнерство и подписать соглашение по дронам.

«Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — сказал президент страны.

На следующей неделе, 4-5 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие предусматривает также отдельную сессию на тему Украины. На саммит прилетят представители примерно 50 государств. Главной темой саммита станет укрепление взаимоотношений Армении и Евросоюза. В рамках сессии по Украине планируется обсудить дальнейшую стратегию конфликта между Украиной и Россией.

Ранее Зеленского призвали «проглотить» правду Мерца об Украине.

 
