Захарова указала на сходство политиков Запада с героем повести Булгакова «Собачье сердце»

Лидеры западных стран демонстрируют полную безграмотность и высокомерие по отношению к людям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова указала, что современный западный мир находит отражение в сатирической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». По ее мнению, особенно это касается политики, в которой «творится какая-то чудовищная шариковщина».

«Как раз из «Собачьего сердца» — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг, — если посмотреть на заявления глав государства западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что первые лица Запада показывают неспособность делать аналитические выводы, что «обескураживает». По ее словам, это не единичные проявления, а «планомерная, агрессивная, очень продуманная, проплаченная» лексика, основанная на лжи и глупости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевую угрозу международному миру и безопасности сегодня представляет политика стран так называемого «коллективного Запада». Лавров обратил внимание, что западные страны называют себя «коллективом», однако внутри этого объединения уже наметились разногласия.

Ранее Медведев заявил, что РФ нужно отвечать на вероломство Запада и действовать превентивно.