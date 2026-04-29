Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова указала на сходство политиков Запада с героем повести Булгакова «Собачье сердце»

Захарова назвала «чудовищной шариковщиной» заявления лидеров стран Запада
Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры западных стран демонстрируют полную безграмотность и высокомерие по отношению к людям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова указала, что современный западный мир находит отражение в сатирической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». По ее мнению, особенно это касается политики, в которой «творится какая-то чудовищная шариковщина».

«Как раз из «Собачьего сердца» — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг, — если посмотреть на заявления глав государства западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что первые лица Запада показывают неспособность делать аналитические выводы, что «обескураживает». По ее словам, это не единичные проявления, а «планомерная, агрессивная, очень продуманная, проплаченная» лексика, основанная на лжи и глупости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевую угрозу международному миру и безопасности сегодня представляет политика стран так называемого «коллективного Запада». Лавров обратил внимание, что западные страны называют себя «коллективом», однако внутри этого объединения уже наметились разногласия.

Ранее Медведев заявил, что РФ нужно отвечать на вероломство Запада и действовать превентивно.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!