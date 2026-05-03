Посол объяснил пользу «утилизации» бойцов ВСУ для властей Украины

Мирошник: утилизация украинцев в бою конвертируется в сотни миллионов долларов
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале отреагировал на информацию, что супруга министра обороны Украины Михаила Федорова Анастасия стала владелицей прогулочной яхты Tankoa S501 Vertige.

Дипломат уточнил, что цена, за которую выставили на продажу судно, составляет от €24,5 до 26,5 млн.

«Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья автомобили, активы «лидеров киевского режима», — написал Мирошник.

До этого бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства беспилотников.

По ее словам, речь может идти о сумме до $7 млрд, направленной в компанию, связанную с окружением Зеленского, при этом около 20% — почти $1,5 млрд — могли составить прибыль для инсайдеров.

Ранее украинский историк обвинила ЕС в использовании ВСУ в качестве «марионеток».

 
