Минэнерго не поддержало идею моратория на изменения в регулировании электроэнергетики

Минэнерго России не поддержало идею о вводе пятилетнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики. Об этом сообщил ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко.

«Жизнь течет и меняется, невозможно остановить развитие какой-либо отрасли. Поэтому мы против любых мораториев, в частности, на электроэнергетику. Если наложить мораторий, мы не сможем развивать сектор и удовлетворять растущий спрос потребителей», — сказал он.

По словам Конюшенко, в РФ меняется характеристика энергопотребления — есть большая потребность в ЦОДах и искусственном интеллекте. И все это требует в том числе нормативного изменения, добавил замминистра.

В январе сообщалось, что Минэнерго РФ подготовило законопроект, предполагающий создание компании «Росэнергопроект» для содействия инфраструктурному развитию электроэнергетического сектора.

Из пояснительной записки к документу следует, что «Росэнергопроект» будет заниматься разработкой и актуализацией типовых технологических решений для строительства генерирующих объектов. Кроме того, в число его функций войдут формирование отраслевого заказа в энергетической сфере и контроль реализации инвестиционных проектов.

Ранее Минэнерго РФ допустило новые меры регулирования рынка бензина.

 
