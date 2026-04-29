Минэнерго РФ допустило новые меры регулирования рынка бензина

Минэнерго РФ может принять новые меры для баланса на рынке бензина в стране

Минэнерго РФ допустило возможность принятия новых регуляторных мер на внутреннем рынке моторного топлива при необходимости восстановить баланс спроса и предложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве заверили, что, несмотря на высокие цены на мировых рынках углеводородов, ситуация внутри страны оценивается как стабильная, поскольку запасов светлых нефтепродуктов достаточно, а перебоев с обеспечением топливом российских регионов не зафиксировано.

«Отрасль в полном объеме готова к периоду сезонного роста спроса», — утверждают в Минэнерго.

В России уже применялись различные меры для сдерживания цен на бензин и дизель, включая демпферный механизм и запрет на экспорт топлива. Нынешнее заявление Минэнерго связано с приближением летнего сезона, который традиционно сопровождается ростом потребления бензина, и сохраняющейся волатильностью на глобальных нефтяных рынках.

