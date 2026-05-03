Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«С какой стати?»: Лавров оценил реакцию США на встречу Путина и Арагчи

Лавров заявил, что не ожидает негативной реакции США на встречу Путина и Арагчи
Сергей Гунеев/РИА Новости

США вряд ли негативно отреагируют на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати-то?» — сказал министр, отвечая на вопрос о возможной негативной реакции США на прошедшую встречу.

27 апреля Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана в Санкт-Петербурге. В начале беседы президент России подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет». Он выразил надежду, что под руководством нового лидера «иранский народ пройдет этот сложный период испытаний и наступит мир».

Арагчи выразил благодарность российскому лидеру и России за поддержку Исламской Республики. Дипломат добавил, что отношения Тегерана и Москвы представляют собой стратегическое партнерство и выразил надежду, что в дальнейшем они будут укрепляться. Также глава МИД Ирана передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!