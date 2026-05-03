«С какой стати?»: Лавров оценил реакцию США на встречу Путина и Арагчи

Лавров заявил, что не ожидает негативной реакции США на встречу Путина и Арагчи

США вряд ли негативно отреагируют на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати-то?» — сказал министр, отвечая на вопрос о возможной негативной реакции США на прошедшую встречу.

27 апреля Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана в Санкт-Петербурге. В начале беседы президент России подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет». Он выразил надежду, что под руководством нового лидера «иранский народ пройдет этот сложный период испытаний и наступит мир».

Арагчи выразил благодарность российскому лидеру и России за поддержку Исламской Республики. Дипломат добавил, что отношения Тегерана и Москвы представляют собой стратегическое партнерство и выразил надежду, что в дальнейшем они будут укрепляться. Также глава МИД Ирана передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана.

