«Преступники все слышат и видят»: Путин объяснил отключения интернета в России

Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

Отключение мобильного интернета в городах необходимо для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Не могу не обратить внимание на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Нечасто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах <...> Если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов <...> — конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей»,— сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что широкое информирование общественности об отключениях может «нанести ущерб оперативной разработке».

«Преступники же тоже все слышат, все видят. Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое поведение и преступные планы», — объяснил Путин.

В этой связи он попросил сотрудников органов безопасности рассказывать людям о том, почему у них отключали интернет, «хотя бы по результатам работы» . По словам президента, оптимальное решение ситуации необходимо найти в диалоге между правоохранителями и гражданскими органами власти. При этом силовым ведомствам следует проявить необходимую изобретательность и профессионализм, а также «учитывать жизненно важные интересы граждан страны» .

Обращаясь к главе Минцифры Максуту Шадаеву, Путин указал на важность проработки механизма доступа граждан к «жизнеобеспечивающим сервисам», таким как «Госуслуги» и платежные системы, даже при отключенном мобильном интернете.

«Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их безусловно реализовать. Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали», — сказал российский лидер.

Неясно, имел ли президент в виду развитие системы «белых списков» или создание нового механизма. Также, обсуждая доступ россиян к электронным сервисам, Путин заявил, что жители сельских районов не должны быть оторваны от возможностей, которые открывают технологии.

Ограничения с неясным сроком

Ограничения мобильного интернета в российских регионах начали применять с весны 2025 года, а в начале марта 2026-го на полное отсутствие сети в некоторых районах пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городах крупных городов России. Это произошло вскоре после принятия закона, обязывающего операторов связи отключать сеть по требованию ФСБ — в случаях, определенных нормативными актами главы государства.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге признал, что ограничения вызывают «неудобства» у россиян, но не смог сказать, когда нормальная работа интернета будет восстановлена.

«Сейчас такой период. После того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована»,

— сказал представитель Кремля.

26 марта, комментируя отключения мобильного интернета в Москве, он также подчеркивал, что сотрудники спецслужб принимают «те меры, которые необходимы для купирования тех или иных опасностей».

О том, что принимаемые меры носят «временный» характер, заявили и в Госдуме: по словам главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, в будущем россияне «вернутся к привычному нашему цифровому укладу жизни без отключений и перебоев». Сейчас же, по мнению депутата, «нужно набраться терпения».