Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Германия назначила нового посла в Киеве

Новым послом Германии на Украине станет Борис Руге
Global Look Press

Новым послом Германии на Украине станет дипломат Борис Руге, который занимает должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности в Брюсселе. Об этом сообщает Spiegel.

Такое решение принял федеральный кабинет министров по предложению главы МИД ФРГ Иоганна Вадефула.

64-летний Руге является экспертом по внешней политике и безопасности. До работы в НАТО он был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посланником в посольстве в Вашингтоне, а также послом Германии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Дипломат сменит на посту Хайко Томса, который должен переехать в Мадрид.

Кроме того, по данным издания, Берлин намерен усилить штаб военных атташе в Киеве. Федеральное правительство хочет активизировать привлечение немецких инвесторов для вложений в украинские оборонные предприятия или создания совместных производств.

Ранее посла Германии в РФ вызвали в МИД.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
