Израильскому министру на юбилей подарили торт с символом смертной казни

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на юбилей получил необычный подарок — торт с изображением висельной петли. Об этом сообщил «7 канал».

Подарок министру преподнесла его жена. На кремовую поверхность торта кроме изображения петли нанесли две надписи: «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются». Отмечается, что дизайн торта приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян.

30 марта израильский Кнессет (однопалатный парламент) одобрил закон о смертной казни для палестинцев, которые были признаны виновными в террористических атаках. Эту меру наказания отменили в 1954 году. Как уточнила радиостанция Kan, казнить обвиняемых будут через повешение. Приговор должен приводиться в исполнение в течение 90 дней с момента вынесения. Право на помилование не предусмотрено. Приговоренных к высшей мере наказания будут содержать в отдельном изоляторе. Даже встреча с адвокатом у них будет проходить в режиме видеосвязи. Это наказание коснется радикалов независимо от их религиозной принадлежности.

Ранее власти прокомментировали возможность возвращения смертной казни в России.

 
