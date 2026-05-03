«Он — не царь»: на Украине призвали заканчивать с «мини-диктатурой» Зеленского

Депутат Рады Гончаренко призвал заканчивать клоунаду Зеленского с санкциями
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Решения о санкциях против украинцев, которые принимает президент Владимир Зеленский, незаконны и противоречат Конституции страны. Необходимо заканчивать эту «мини-диктатуру и клоунаду», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Он — не царь, не император, не эмир и даже не шах. Он — президент», — обратил внимание Гончаренко.

По словам депутата, в Раде уже велись разговоры, что пришло время забрать возможность у Зеленского вводить санкции. Гончаренко призвал вернуться к этой теме, предупредив, что в противном случае «санкции начнут вводить на кассира в супермаркете, который не улыбнулся Зеленскому».

Таким образом Гончаренко отреагировал на решение украинского лидера ввести санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Указ был подписан 2 мая. Согласно документу, против Богдана предусмотрены 17 видов ограничений, в том числе блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на покупку земельных участков, а также бессрочное лишение государственных наград.

По данным украинского издания «Страна.ua», cейчас Богдан проживает в Австрии и критикует Зеленского публично и в частных беседах.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский превратился в жестокого диктатора.

 
