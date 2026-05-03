Вучич заявил «о точке невозврата» в отношениях ЕС и США

Вучич: отношения США и ЕС достигли точки невозврата
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич, добавив, что интересы сторон больше не совпадают, сообщает газета Večernje novosti.

«Очевидно, что интересы больше не совпадают и мы достигли точки невозврата», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что считает серьезными заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии. По его мнению, такие перемены не к лучшему и для Сербии из-за напряжения международных отношений.

Он считает, что в ближайшее время мир увидит крупное противостояние между немцами и американцами, которое будет развиваться со стремительной скоростью.

До этого стало известно, что Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Тем не менее американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Макрон назвал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы.

 
