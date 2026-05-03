В МИД РФ заявили о начале борьбы на Украине над самым «вкусным»

Мирошник: на Украине началась борьба за контроль над оборонным сектором
Илья Питалев/РИА Новости

Появление на «пленках Миндича» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова говорит о том, что на Украине началась борьба за контроль в сфере оборонного сектора. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Он отметил, что еще осенью 2025 года украинские политики стремились перехватить управление над финансовыми потоками в энергетическом секторе. Однако теперь их интересы изменились, дал понять он.

«Сейчас речь идет о контроле над самым «вкусным» — оборонным сегментом», — сказал Мирошник.

По словам посла, в оборонном секторе вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран, которые являются «донорами» украинского конфликта.

Фрагменты новых записей из квартиры бизнесмена и друга президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, подозреваемого в организации крупной коррупционной схемы на Украине, были опубликованы «Украинской правдой» в конце апреля. Они указывают на его контакты с нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым в период, когда тот возглавлял минобороны страны. По данным издания, в начале июля 2025 года они обсуждали многомиллионные контракты, финансирование производства дронов и участие инвесторов в компании Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. Подробнее о новых аудиозаписях, и кто еще из киевской верхушки в них фигурирует, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следствие по делу о коррупции раскрыло еще один псевдоним Ермака.

 
