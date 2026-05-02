Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Посол РФ назвал балканскую страну, избегающую сотрудничества с Россией

МИД

Большинство официальных лиц Северной Македонии избегают контактов с российскими дипломатами, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в стране Дмитрий Зыков.

По словам дипломата, после своего назначения в конце декабря 2025 года он был принят президентом балканской республики Горданой Силяновской-Давковой, главой МИД Тимчо Муцунски, вручил верительные грамоты и встретился с вице-премьером Иваном Стоильковичем. Власти страны поддерживают рабочие контакты с российской миссией и помогают решать конкретные вопросы. При этом взаимодействие с дипломатами РФ сокращено, однако давления и нетерпимости к ним нет.

«С 2022 года взаимодействие с российскими дипломатами сведено к минимуму — большинство местных официальных лиц, включая сотрудников МИД, уклоняется от контактов, предложения по возобновлению двустороннего сотрудничества не находят отклика», — пояснил Зыков.

В том же интервью посол рассказал, что Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине. Позиция Скопье в отношении конфликта Москвы и Киева определена его евро-атлантическим направлением внешней политики. Зыков выразил глубокое разочарование из-за такой позиции Северной Македонии и выразил уверенность в том, что эти антироссийские шаги не соответствуют интересам народа балканской республики.

Ранее выяснилось, что Украина вопреки запрету продолжает получать оружие из Сербии и Боснии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!