Путин увеличил срок полномочий органов судейского сообщества до шести лет

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который продлевает срок полномочий органов судейского сообщества с четырех до шести лет и изменяет частоту проведения Всероссийского съезда судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно нововведениям, Всероссийский съезд судей, который является высшим органом судейского сообщества, будет проводиться раз в шесть лет вместо прежних четырех. Также срок полномочий Совета судей РФ, Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и аналогичных органов в регионах страны увеличивается до шести лет.

Существующие органы судейского управления, образованные до момента вступления закона в действие, сохраняют свои функции до момента их переформирования в соответствии с новым шестилетним циклом. При этом представители общественности в составе квалификационных коллегий судей, чьи полномочия не завершились к дате вступления закона в силу, продолжат исполнять свои обязанности в течение дополнительных двух лет.

Ранее Путин подписал закон, изменяющий схему обжалования решений мировых судей.