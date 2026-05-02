Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Власти Ирана казнили двух граждан за шпионаж в пользу Израиля

Tasnim: в Иране повесили двух мужчин по обвинению в шпионаже для «Моссада»
Francisco Seco/AP

Власти Ирана казнили граждан страны Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде по обвинению в передаче секретных данных и шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом сообщает госагентство Tasnim.

Отмечается, что после утверждения приговора верховным судом мужчины были повешены на «виселице правосудия».

По данным агентства, Каримпур передавал сотрудникам «Моссад» секретные сведения в начале конфликта Ирана с США и Израилем. Бекрзаде собирал и передавал противникам Ирана информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о таких значимых для Исламской Республики местах, как Натанз.

В Натанзе расположен один из объектов ядерной программы Ирана, который в июне 2025 года был подвергнут американским ударам.

25 апреля сообщалось, что в Иране казнили участника январских протестов Эрфана Кеяни по обвинению в сотрудничестве с «Моссад».

Ранее востоковед рассказал о двух сценариях смены власти в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!