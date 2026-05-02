Власти Ирана казнили двух граждан за шпионаж в пользу Израиля

Tasnim: в Иране повесили двух мужчин по обвинению в шпионаже для «Моссада»

Власти Ирана казнили граждан страны Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде по обвинению в передаче секретных данных и шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом сообщает госагентство Tasnim.

Отмечается, что после утверждения приговора верховным судом мужчины были повешены на «виселице правосудия».

По данным агентства, Каримпур передавал сотрудникам «Моссад» секретные сведения в начале конфликта Ирана с США и Израилем. Бекрзаде собирал и передавал противникам Ирана информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о таких значимых для Исламской Республики местах, как Натанз.

В Натанзе расположен один из объектов ядерной программы Ирана, который в июне 2025 года был подвергнут американским ударам.

25 апреля сообщалось, что в Иране казнили участника январских протестов Эрфана Кеяни по обвинению в сотрудничестве с «Моссад».

