Стубб захотел использовать свои отношения с Трампом в интересах Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хочет использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины, однако не переоценивает свои возможности. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо», — сказал Стубб.

При этом он заметил, что «ни при каких обстоятельствах не хочет переоценивать свою роль».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп прислушивается к президенту Финляндии Александру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг конфликта на Украине. Стубб заявил в интервью WSJ, что может донести до Трампа то, что думают другие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. После финский лидер передает коллегам в Европе позицию главы Белого дома.

По данным издания, дружба между Трампом и Стуббом началась благодаря гольфу, которым увлечены оба.

Ранее президент Эстонии заявил о необходимости найти способ «сосуществовать» с Россией.