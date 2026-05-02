Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стубб захотел использовать свои отношения с Трампом в интересах Украины

Президент Стубб захотел использовать отношения с Трампом в интересах Украины
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хочет использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины, однако не переоценивает свои возможности. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо», — сказал Стубб.

При этом он заметил, что «ни при каких обстоятельствах не хочет переоценивать свою роль».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп прислушивается к президенту Финляндии Александру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг конфликта на Украине. Стубб заявил в интервью WSJ, что может донести до Трампа то, что думают другие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. После финский лидер передает коллегам в Европе позицию главы Белого дома.

По данным издания, дружба между Трампом и Стуббом началась благодаря гольфу, которым увлечены оба.

Ранее президент Эстонии заявил о необходимости найти способ «сосуществовать» с Россией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
