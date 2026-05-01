В CENTCOM назвали количество перенаправленных судов с начала блокады Ормуза

CENTCOM: США перенаправили 45 коммерческих судов после начала блокады Ормуза

Американские силы перенаправили 45 коммерческих судов с начала блокады Ормузского пролива. Об этом рассказало Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

«По состоянию на настоящий момент 45 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт», — говорится в публикации.

Как уточнили в CENTCOM, силы США продолжают патрулирование международных вод в регионе и обеспечение блокады пролива.

28 апреля американские морпехи высадились на коммерческое судно в Аравийском море, заподозрив его в нарушении морской блокады Ирана. Позже военные позволили ему продолжить путь, поскольку не нашли доказательств.

В сообщении CENTCOM уточняется, что «тщательный обыск» судна M/V Blue Star III проводили военнослужащие из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они установили, что маршрут корабля не предполагает захода в иранские порты и, соответственно, нарушения морской блокады.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.