Две европейские страны обвинили в намерении нарушить ДНЯО

Намерение Франции и Великобритании передать компоненты ядерного оружия Украине является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол Москвы в Париже Алексей Мешков.

«Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства — члены взяли на себя обязательства, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия», — отметил дипломат.

По его словам, к сообщениям о планах двух европейских стран передать Киеву компоненты ядерного оружия надо отнестись «самым серьезным образом».

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России предупредило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Как утверждалось в заявлении, Париж и Лондон хотят сделать так, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев. В сообщении подчеркивалось, что данный план свидетельствует об утрате европейцами чувства реальности, но им не удастся избежать ответственности.

Ранее в МИД России рассказали о «ядерном шантаже» Зеленского.