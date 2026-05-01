Трампа пожаловался на «злую» пчелу

Трамп заявил, что отбился от «злой» пчелы во время общения с журналистами

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отбился от пчелы, которую назвал «злой». Об этом сообщает РИА Новости.

1 мая глава Белого дома общался с представителями СМИ на территории Белого дома. «Атака» на американского лидера случилась в момент, когда ему задали очередной вопрос про Иран.

«Это была злая пчела!» — пожаловался Трамп, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев, последний установили в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп. Новый улей стал дополнением к двум уже существующим, он был создан вручную местным ремесленником по образцу Белого дома. На сайте администрации президента говорилось, что новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 30 фунтов (более 13,6 кг), что позволит еще шире использовать его при приготовлении кулинарных блюд Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди.

Ранее Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине и в Иране.