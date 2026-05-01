Трампа пожаловался на «злую» пчелу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что отбился от «злой» пчелы во время общения с журналистами
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отбился от пчелы, которую назвал «злой». Об этом сообщает РИА Новости.

1 мая глава Белого дома общался с представителями СМИ на территории Белого дома. «Атака» на американского лидера случилась в момент, когда ему задали очередной вопрос про Иран.

«Это была злая пчела!» — пожаловался Трамп, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев, последний установили в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп. Новый улей стал дополнением к двум уже существующим, он был создан вручную местным ремесленником по образцу Белого дома. На сайте администрации президента говорилось, что новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 30 фунтов (более 13,6 кг), что позволит еще шире использовать его при приготовлении кулинарных блюд Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди.

Ранее Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине и в Иране.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!