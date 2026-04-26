В Белом доме установили новый пчелиный улей

Мелания Трамп развела в Белом доме пчел
Official White House Photo, Andrea Hanks

Первая леди Меланья Трамп объявила о расширении медовой программы, она поучаствовала в церемонии открытия функционирующего пчелиного улья на Южной лужайке Белого дома. Об этом сообщается на сайте администрации президента США.

В публикации отмечается, что новый улей станет дополнением к двум уже существующим, он был создан вручную местным ремесленником по образцу Белого дома.

«Ожидается, что новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 30 фунтов (более 13,6 кг), что позволит еще шире использовать его при приготовлении кулинарных блюд Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди, а также в поддержку благотворительных пожертвований здоровой пищи местным кухням», — говорится в публикации.

20 апреля сообщалось, что в городе Ноксвилл, США, грузовик с миллионом пчел попал в ДТП, после чего насекомые разлетелись по региону. По данным полиции, после ДТП с участием грузового автомобиля рой насекомых вырвался на свободу и заполнил прилегающую территорию. Представитель департамента Марк Наги отметил, что в транспортном средстве находилось около миллиона пчел.

Ранее туриста в США вертолетом эвакуировали с горы после того, как его более 100 раз ужалили пчелы.

 
