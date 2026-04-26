В Белом доме установили новый пчелиный улей

Первая леди Меланья Трамп объявила о расширении медовой программы, она поучаствовала в церемонии открытия функционирующего пчелиного улья на Южной лужайке Белого дома. Об этом сообщается на сайте администрации президента США.

В публикации отмечается, что новый улей станет дополнением к двум уже существующим, он был создан вручную местным ремесленником по образцу Белого дома.

«Ожидается, что новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 30 фунтов (более 13,6 кг), что позволит еще шире использовать его при приготовлении кулинарных блюд Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди, а также в поддержку благотворительных пожертвований здоровой пищи местным кухням», — говорится в публикации.

