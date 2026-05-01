Война США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали о будущем порядке управления Персидским заливом

КСИР: верховный лидер Ирана установит порядок управления Персидским заливом
Vahid Salemi/AP

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи установит новый порядок управления Персидским заливом. Об этом заявило командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Исламской Республики), сообщает иранское агентство Tasnim.

«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», — сказано в заявлении.

Как отметило командование, ВМС КСИР будут контролировать «почти 2 тыс. километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива» и сделают эту водную территорию «источником средств к существованию» народа Ирана, а также «источником безопасности и процветания региона».

Накануне Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

30 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация США предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

