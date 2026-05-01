Вице-канцлер ФРГ обвинил Трампа в хаосе и отверг его советы

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в связи с критикой президента США Дональда Трампа и заявил, что Берлину «точно не нужны советы» американского лидера. Об этом сообщает агентство DPA.

Политик также обвинил главу Белого дома в создании хаоса на Ближнем Востоке. По его словам, Трампу следует обеспечить проведение серьезных мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Вместе с тем Клингбайль раскритиковал стратегию американского президента в отношении Исламской Республики.

«Думаю, он действительно полагал, что это дело двух-трех дней, и все будет в порядке», — сказал он.

Вице-канцлер считает, что теперь Трамп «несет ответственность за то, чтобы эта война в Иране быстро закончилась». По его мнению, прежде всего, лидер США «должен гарантировать, что издержки, возникшие из-за его войны, не лягут на наши плечи — на плечи наемных рабочих, потребителей и экономики».

Накануне Трамп заявил, что Мерц не нашел аргументов в состоявшемся между ними споре относительно американо-израильской войны с Ираном. Кроме того, он сказал, что канцлер «работает ужасно».

В апреле американский журнал The Atlantic написал, что Трамп преподнес подарок президенту России Владимиру Путину, когда начал военную операцию против Ирана и тем самым нанес стратегический удар по Европе и Украине.

Ранее Мерц заявил, что Иран «унижает» американскую нацию.