Медведев рассказал о том, как в 90-х «какие-то черти» выкупали детские сады

Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит мест в детских садах связан с массовой приватизацией таких учреждений в 1990-е годы. Его слова приводит ТАСС.

«Я отлично помню, что в 1990-е... вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал он на встрече с сотрудниками НМИЦ имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, комментируя проблему нехватки ясельных групп.

По его словам, эта ситуация привела к разрушению сети дошкольных учреждений и последующему дефициту мест.

В настоящее время ситуация исправляется, добавил зампред Совбеза.

В прошлом году «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Счетной палаты, что каждая вторая российская школа, построенная в 2019-2024 годах, сверх нормы переполнена учащимися. В документе отмечается, что из 799 анализируемых школ свыше половины (53,6%) оказались перегружены. Аналогичная ситуация сложилась и с детскими садами. Из построенных 1164 дошкольных учреждений 47,5% уже укомплектованы больше, чем предусматривает заявленная проектная мощность.

Ранее Медведев призвал принять меры из-за известного стереотипа о студенческих семьях и детях.

 
