Лукашенко поставил задачу перед белорусскими учеными

Лукашенко потребовал от белорусских ученых создать востребованные изобретения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем президиума Национальной академии наук (НАН) страны Владимиром Караником и поставил перед учеными задачу создавать изобретения, которые будут востребованы экономикой. Его слова приводит БелТА.

«Если вы навяжете решение, которое нежизнеспособно, мы же сразу увидим это. Вы понесете за это ответственность», — предупредил он.

По словам белорусского лидера, в случае успеха будут предоставлены государственные награды и различные финансовые поощрения. По мнению Лукашенко, последнее слово в вопросе внедрения разработок должно лежать на руководителе Академии наук, который должен самостоятельно изучить, что предлагает тот или иной институт, и вынести вердикт о необходимости внедрения.

Караник ответил, что требует от ученых создавать то, что востребовано реальным сектором экономики. Глава Белоруссии поддержал эту позицию.

«Если что-то получилось, и это очень будет востребовано, ну спасибо. Потому что все равно наука должна быть на шаг впереди нашей практики и даже нашего сознания», — заявил президент.

Он подчеркнул, что в данном контексте главенствующее значение должно быть за результатом. При этом Лукашенко объяснил, что понимает труд ученого человека и готов содействовать тому, чтобы государство платило по максимуму. Белорусский лидер объяснил, что при увеличении зарплаты вряд ли получится получить необходимый результат, поскольку «надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым».

Президент заключил, что любые деньги будут, когда будет виден результат и достижения.

Ранее Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться».

