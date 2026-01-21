Лукашенко потребовал создать белорусский автомобиль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству автомобильной компании Belgee («Белджи») разработать легковой автомобиль с отечественными составляющими. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, необходимое условие для развития белорусского автопрома, и потребовал ставить такую задачу перед всеми специалистами, занятыми в этой области. Конечной целью этого должна стать полная независимость в производстве машин.

Президент добавил, что в условиях высокой и часто нечестной конкуренции, а также быстрого технологического прогресса именно качество становится главным фактором успеха на мировом рынке. Он подчеркнул, что различная белорусская продукция уже поставляется более чем в 150 стран, и география этих поставок продолжает расширяться.

Летом прошлого года Лукашенко похвалил российскую автомобильную промышленность. Он заявил, что Россия многое сделала, чтобы реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе.

