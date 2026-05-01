Тегеран передал новый вариант предложений по переговорам с Вашингтоном

Война США и Израиля против Ирана
IRNA: Иран передал Пакистану новый вариант предложений по переговорам с США
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран передал Пакистану, который является посредником на переговорах Тегерана и Вашингтона, текст новых предложений для обсуждения с США. Об этом сообщает IRNA.

Так, документ содержит положения для переговоров по поводу условий долгосрочного прекращения огня.

Как уточнило агентство, представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи назвал завершение конфликта и установление мира в регионе приоритетной целью Тегерана.

1 мая сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь в интервью CNN заявил, что американские военные могут нанести удар по Ирану в ближайшее время. По его оценкам, это «очень тревожно, поскольку это может поставить под угрозу жизни американских сыновей и дочерей и привести к значительным человеческим потерям».

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их утверждениями о стремлении к дипломатическому урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Как сказал политик, Вашингтон продолжает попытки оказать давление на Тегеран и в то же время сообщает о своей готовности к переговорам.

Ранее в США заявили, что не воюют с Ираном.

 
