Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию

С 1 мая Россия останавливает прокачку казахстанской нефти в сторону Германии через магистральный нефтепровод «Дружба». Об этом пишет «Интерфакс».

Как пояснил вице-премьер России Александр Новак, решение продиктовано текущими техническими ограничениями. Теперь сырье из Казахстана, ранее следовавшее по этому маршруту в ФРГ, будет перенаправлено на другие доступные логистические коридоры.

Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева уточнила, что в связи с временной блокировкой транзита по «Дружбе» в мае республика перебросит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные пути. Речь идет о поставках через порт Усть-Луга на Балтике и по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», — заявила Серикпаева.

На текущей неделе стало известно, что российская сторона планирует остановить с 1 мая прокачку казахской нефти через одно из ответвлений нефтепровода «Дружба» в направлении Германии. Такое решение способно осложнить ситуацию для ФРГ: Казахстан обеспечивает порядка 20% сырья для крупного нефтеперерабатывающего комплекса в Шведте (PCK Schwedt). Этот завод, в свою очередь, закрывает 90% потребностей Берлина и соседней земли Бранденбург в бензине, авиационном керосине, дизеле и мазуте.

