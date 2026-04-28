Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Казахстан изменил схему экспортных поставок нефти в Германию в обход «Дружбы»

Sergei Grits/AP

Казахстан перенаправит поставки 260 тысяч тонн нефти в мае из-за невозможности поставить их по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии. Об этом «Интерфакс» сообщили в Минэнерго республики.

Уточняется, что данные объемы будут направлены через Россию «по альтернативным и технически отработанным маршрутам»: 100 тысяч тонн в порт Усть-Луга и 160 тысяч — в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В Минэнерго также подчеркнули, что Казахстан не будет снижать добычу нефти в мае из-за невозможности ее поставок по системе «Дружба».

На этой неделе стало известно, что Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая. Это может создать проблемы ФРГ, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии допустил новое перекрытие «Дружбы» Киевом после получения кредита ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
