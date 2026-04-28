Казахстан изменил схему экспортных поставок нефти в Германию в обход «Дружбы»

Казахстан перенаправит поставки 260 тысяч тонн нефти в мае из-за невозможности поставить их по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии. Об этом «Интерфакс» сообщили в Минэнерго республики.

Уточняется, что данные объемы будут направлены через Россию «по альтернативным и технически отработанным маршрутам»: 100 тысяч тонн в порт Усть-Луга и 160 тысяч — в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В Минэнерго также подчеркнули, что Казахстан не будет снижать добычу нефти в мае из-за невозможности ее поставок по системе «Дружба».

На этой неделе стало известно, что Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая. Это может создать проблемы ФРГ, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ.

