Эксперт оценил последствия прекращения поставок нефти в Германию по «Дружбе»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о возможном прекращении транзита нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба».

По его словам, Астана поставляет в ФРГ небольшие объемы энергоносителей, и их отсутствие не критично для Берлина.

Специалист также отметил, что Киев перекрыл южную ветку нефтепровода, что приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке.

«Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», — предположил Юшков.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

В публикации поясняется, что такая ситуация может создать неопределенность в поставках для ФРГ, поскольку на данный момент конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, а энергетические связи Берлина и Москвы были нарушены конфликтом России и Украины.

