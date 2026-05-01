В МИД России подтвердили визит японского депутата Судзуки в Москву

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

«Подтверждаем визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву в период с 3 по 5 мая. Информация была получена официальным путем от японской стороны», — сказали в ведомстве.

До этого представитель депутата сообщал, что тот может посетить Россию 3-6 мая.

26 апреля Судзуки в своем блоге призвал наладить дружеские отношения с Россией. Он отметил, что хотел бы, чтобы Токио вернулся к тем российско-японским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Судзуки Мунэо известен в Японии как сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Он приезжал в РФ несколько раз (в октябре 2023, августе 2024 и в декабре 2025 года). За поездку в октябре 2023 года его раскритиковали, в том числе и Партия обновления Японии, членом которой он тогда являлся. Формально причиной критики стало то, что депутат не уведомил парламент о своем отсутствии.

Ранее Путин назвал Россию страной «восходящего солнца».

 
