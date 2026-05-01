Глава МИД Ирана Арагчи созвонился с Каллас

Глава МИД Ирана Арагчи по телефону обсудил с Каллас последние события в мире

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провели телефонный разговор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

По словам дипломата, они с Каллас обсудили последние события в регионе и на международной политической арене.

«Дополнительная информация будет объявлена позднее», — отмечается в заявлении.

29 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что страны — члены ЕС будут вынуждены годами бороться с последствиями конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Она назвала такое развитие событий «суровой реальностью», с которой придется столкнуться всем.

Как сказала чиновница, Брюссель хочет, чтобы перемирие на Ближнем Востоке сохранялось как можно дольше. Фон дер Ляйен подчеркнула, что мир и стабильность в регионе должны быть восстановлены посредством дипломатии.

27 апреля военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что в ЕС многое изменилось за время украинского конфликта. В свою очередь, события вокруг Ирана продемонстрировали, что региональное содружество больше не является целостным организмом.

Ранее в ЕС подсчитали убытки в энергетической сфере из-за кризиса на Ближнем Востоке.