Военный эксперт сделал главный вывод о ЕС на фоне событий на Ближнем Востоке

За время конфликта на Украине многое изменилось как в Европейском союзе (ЕС), так и в блоке НАТО. Более того, события на Ближнем Востоке продемонстрировали, что ЕС не является целостным организмом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

«По большому счету, к 2030 году от НАТО и от Евросоюза может ничего не остаться, как от договорных образований. Плюс тот самый экономический кризис, который у нас на носу, он уже идет», — отметил аналитик.

Он напомнил, что Словения уже заявила о планах выйти из НАТО.

Премьер-министр Албании Эди Рама до этого заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, избегая прямого диалога с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

По его словам, чем дольше Европа будет откладывать переговоры с Москвой, тем меньше у нее будет влияния в момент завершения конфликта. Боевые действия закончатся, но РФ никуда не денется, заметил политик.

