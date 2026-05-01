В Европе обратили внимание на слова Медведева о «ядерном апокалипсисе»

Бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с «ужасающей угрозой» ядерного апокалипсиса и мировой войны. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Как отмечается в материале, Медведев не исключил, что мир столкнется с «ядерным апокалипсисом».

«Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер», — приводит газета слова Медведева.

Daily Express также указывает на его слова о том, что Евросоюз возглавляют «идиоты».

Дмитрий Медведев заявил, что сценарий ядерного конфликта «реально возможен», хотя такого развития событий он «очень не хотел бы». По его словам, игнорировать такую угрозу нельзя на фоне нарастающих противоречий в мире и общей международной напряженности. Ранее генсек НАТО Марк Рютте называл РФ главной угрозой для альянса, а сам Медведев предрекал ядерный апокалипсис в случае попытки нанесения Москве стратегического поражения. О чем еще говорил зампред СБ — в материале «Газеты.Ru».

