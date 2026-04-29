Украина потребовала от Израиля арестовать судно с российским зерном

Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна с российским зерном, которое Киев считает «украденным». Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига на странице в соцсети Х.

«Генеральная прокуратура Украины направила соответствующий запрос израильским властям на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках продолжающегося расследования. Судно подозревается в перевозке зернового груза, <…> в нарушение международного права и украинского законодательства», — написал Сибига.

По его словам, это не «не твиттер-дипломатия, а очень конкретный юридический и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа». В связи с этим Киев ждет, что Израиль отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать «эмоциональными заявлениями», указал министр.

Спор между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого «теневого флота». По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки зерна, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах.

Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна.

 
