Короля Великобритании Карла III встретили на кладбище в США с перевернутым британским флагом. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, Карл III и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище. Британского монарха с супругой встречали салютом из орудий и гимнами двух стран. Однако неприятным инцидентом стал перевернутый британский флаг, который держал один из солдат.

Согласно правилам геральдики, «Юнион Джек» расположен правильно, если на половине флага, более близкой к флагштоку, более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой. Флаг считается перевернутым, если красная полоса находится над более широкой белой.

28 апреля президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу.

Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение было «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Ранее сын британского короля Карла III посетил Киев.