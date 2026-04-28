Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании

Suzanne Plunkett/Reuters

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол <...> неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в публикации.

Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение было «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Ранее сын британского короля Карла III посетил Киев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!