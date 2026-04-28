Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол <...> неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в публикации.

Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение было «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Ранее сын британского короля Карла III посетил Киев.