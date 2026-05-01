Премьер Словакии стал грузчиком

Премьер Словакии Фицо ушел работать на ночную смену в пекарню
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора, чтобы выразить солидарность с трудящимися. Об этом сообщает Teraz.

Фицо рассказал, что у него есть договоренность с владельцем пекарни о том, что после инструктажа по технике безопасности он посмотрит на товар, который будут развозить.

Премьер добавил, что будет развозить продукцию пекарни по нескольким остановкам.

Издание отмечается, что производство расположено в городе Бановце-над-Бебраво на западе Словакии. Фицо добавил, что будет сопровождать водителя всю ночь, а также возьмет на себя всю физическую работу. Он подчеркнул, что не получит оплаты за свой труд.

До этого стало известно, что Фицо может приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы на автомобиле. 19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он сообщил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Ранее в Госдуме подсказали Фицо, как ему проще добраться до Москвы на День Победы.

 
