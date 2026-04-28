В Госдуме подсказали Фицо, как ему проще добраться до Москвы на День Победы

Депутат Журова: Фицо может долететь до Москвы в День Победы на рейсовом самолете
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Литва, Латвия и Эстония грозились закрыть небо для личного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но он может воспользоваться обычными рейсовыми самолетами, чтобы добраться до Москвы для празднования Дня Победы. Такое предположение высказала в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Фицо может сесть в бизнес-класс на обычный рейсовый самолет и с пересадками добраться до Москвы. Литва, Латвия и Эстония же не смогут закрыть небо для абсолютно всех самолетов из Словакии, это будет просто абсурдно», — сказала депутат.

Она восхитилась упорством премьер-министра и назвала Фицо человеком, «для которого День Победы — это не просто очередной праздник».

«Сразу видно, что Фицо понимает вклад советского солдата, да и вообще всех славянских солдат в Великую Победу. Для премьер-министра это не просто праздничный день — это возможность отдать дань уважения тем людям, которые сопротивлялись фашизму. Это вызывает уважение», — сказала Журова.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы на автомобиле. 19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он сообщил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Ранее в Кремле рассказали, как будет проходить парад на 9 Мая в Москве.

 
