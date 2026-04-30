Сербия осталась без финансирования со стороны Евросоюза

Евросоюз приостановил все выплаты Сербии в связи с политикой Сербии в судебной системе. Об этом в ходе пресс-конференции заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, ее слова приводит RTRS.

«Мы приостановили выплаты по плану развития, так как снова наблюдается откат в судебной системе. До тех пор, пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку Европейского союза»,— отметила она.

У Сербии было право на получение грантов от Евросоюза на проведение правовых реформ, несмотря на то, что страна не входит в организацию.

Спикер парламента Сербии 17 апреля сообщила, что депутаты Европарламента от «Европейской партии зеленых» с представителями сербского оппозиционного «Зелено-левого фронта» (ZLF) призвали заморозить фонды Евросоюза на проекты развития Сербии и направить средства оппозиции.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна хочет до конца 2026 года достичь всех критериев для вступления в Евросоюз.

Ранее в Сербии рассказали о скрытых требованиях Евросоюза.

 
