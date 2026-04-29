Вучич: Сербия хочет достичь всех критериев для членства в ЕС до конца 2026 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его страна хочет до конца 2026 года достичь всех критериев для вступления в Евросоюз (ЕС).

В среду глава Сербии провел в Белграде встречу с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером. По словам Вучича, разговор был открытым и содержательным. Он подчеркнул, что членство в ЕС остается стратегическим приоритетом Сербии, и цель страны — до конца 2026 года соответствовать всем критериям для вступления в объединение.

По словам сербского лидера, особенно важно, чтобы политика расширения ЕС сохранялась в приоритете европейских институтов и стран-членов, оставаясь четким и предсказуемым процессом.

«Я особо отметил, что Сербия ответственным отношением к миграциям, сотрудничеством с ЕС, FRONTEX и странами региона, как и согласованием визовой политики, показала, что разделяет европейские ценности, защищает общую безопасность и остается надежным партнером ЕС. Остаемся крепко приверженными сотрудничеству с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности в наивысшей возможной степени при сохранении своих жизненных национальных, политических и экономических интересов», — написал Вучич.

В январе политик заявил, что главными проблемами для вступления Сербии в ЕС являются ее отношения с Россией и с частично признанной республикой Косово. Также президент рассказывал, что лидер одной из европейских стран предлагал ему закрыть российские СМИ в Сербии в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции.

Ранее в Сербии рассказали о скрытых требованиях Евросоюза.