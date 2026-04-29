Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава Сербии назвал сроки досижения критериев для членства в Евросоюзе

Вучич: Сербия хочет достичь всех критериев для членства в ЕС до конца 2026 года
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его страна хочет до конца 2026 года достичь всех критериев для вступления в Евросоюз (ЕС).

В среду глава Сербии провел в Белграде встречу с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером. По словам Вучича, разговор был открытым и содержательным. Он подчеркнул, что членство в ЕС остается стратегическим приоритетом Сербии, и цель страны — до конца 2026 года соответствовать всем критериям для вступления в объединение.

По словам сербского лидера, особенно важно, чтобы политика расширения ЕС сохранялась в приоритете европейских институтов и стран-членов, оставаясь четким и предсказуемым процессом.

«Я особо отметил, что Сербия ответственным отношением к миграциям, сотрудничеством с ЕС, FRONTEX и странами региона, как и согласованием визовой политики, показала, что разделяет европейские ценности, защищает общую безопасность и остается надежным партнером ЕС. Остаемся крепко приверженными сотрудничеству с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности в наивысшей возможной степени при сохранении своих жизненных национальных, политических и экономических интересов», — написал Вучич.

В январе политик заявил, что главными проблемами для вступления Сербии в ЕС являются ее отношения с Россией и с частично признанной республикой Косово. Также президент рассказывал, что лидер одной из европейских стран предлагал ему закрыть российские СМИ в Сербии в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции.

Ранее в Сербии рассказали о скрытых требованиях Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!