Медведев раскрыл, с чем не может справиться ни одна армия мира

Ни одна армия в мире на сегодняшний день не сможет справиться с «роем дронов». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа, видео опубликовано в мессенджере «Макс».

«Это очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», — сказал он.

По мнению Медведева, в будущем такие технологии появятся, и России необходимо к этому готовиться.

«Потому что когда летит сто штук, вы сами понимаете, сбить их очень сложно», — указал он.

До этого Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта. Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, в том числе гражданской. За БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее, добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которого нет у ее противников.

 
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
