Лут: весенняя посевная кампания в РФ проходит тяжело из-за аномальной погоды
Сев зерна в 2026 году проходит тяжело из-за непогоды, однако условия напоминают 2022 год, когда был получен рекордный урожай в 157 млн тонн. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках рабочей поездки в Ставропольский край, ее слова приводит «Интерфакс».

Она отметила, что в связи с погодными аномалиями центральная часть России, Поволжье и часть южных регионов не могут нормально выйти в поле.

«Только сегодня начало открываться «окно» в центральной части России, ряд предприятий смогли выйти в поля. Надеемся, что погода в ближайшее время позволит выйти на установленные агротехнологические сроки сева», — сказала министр.

Лут добавила, что поздний сев, как это было в 2022 году, дает возможность получения большого урожая.

«На что мы и рассчитываем», — заключила она.

До этого Лут заявила, что около 97% посевов озимых в России находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Ранее Путин отметил успехи российского сельскохозяйственного сектора.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
