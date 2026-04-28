Россия остановит транзит нефти в Германию по «Дружбе». Для Берлина это может стать серьезной проблемой

Запрет РФ транзита казахстанской нефти по «Дружбе» ударит по ФРГ и Украине

На этой неделе Россия планирует прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из маршрутов трубопровода «Дружба». Речь идет о поставках, обеспечивающих значительную часть загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, критичных для Берлина и Бранденбурга. В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ.

Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая. Это может создать проблемы ФРГ, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что прекращение поставок «связано с техническими возможностями». Однако, считает издание Politico, Кремль понимает, что любые перебои в поставках энергоносителей могут сыграть на руку правой и, как считается, дружественной России партии «Альтернатива для Германии» (AfD) .

«Пресекая эти поставки и создавая препятствия для экспорта в Германию, россияне хотят усугубить нефтяной кризис», — заявил Шимон Кардась, эксперт по энергетической политике России из Европейского совета по международным отношениям.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Германия отказалась от поставок российского природного газа и нефти. Однако Германия продолжает получать небольшое количество казахстанской нефти по ответвлению трубопровода «Дружба», проходящего через Россию.

Эксперты говорят, что Кремль, возможно, нашел способ использовать это влияние в условиях топливного кризиса в Германии.

«Сейчас удобный момент, чтобы усугубить и без того тяжелое положение нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги по России.

Однако Вакуленко, эксперт в нефтегазовой отрасли, предположил, что может быть и дополнительный мотив. Если Россия попытается перенаправить поставки казахстанской нефти в Германию по альтернативным каналам, то, вероятно, эти поставки должны будут осуществляться через балтийские порты, такие как Усть-Луга или Приморск, которые часто подвергаются атакам украинских БПЛА.

Если Германии понадобятся эти порты для приема казахстанской нефти, это потенциально может оказать давление на Киев, чтобы он прекратил атаки на эти порты, сказал Вакуленко.

Помощь «Альтернативе для Германии»

Партия «Альтернатива для Германии» сделала рост цен на энергоносители и экономическую слабость ФРГ центральными темами своей предвыборной кампании. AfD, которая, как ожидается, выиграет региональные выборы в Восточной Германии осенью, выступает за более тесные связи с Москвой как решение энергетической проблемы.

На прошлой неделе парламентская фракция партии призвала к возобновлению газовых соглашений с Россией по газопроводам «Северный поток».

«Альтернатива для Германии» уже обвиняет правительство Мерца в сокращении поставок казахстанской нефти.

«Последствия предсказуемы: повышение цен, неопределенность среди сотрудников и дальнейшая потеря доверия к федеральному правительству», — заявил Рене Ост, руководитель фракции «Альтернатива для Германии» в Европейском парламенте.

Ост добавил, что не удивится, если этим летом избиратели в Восточной Германии выйдут на улицы, требуя снижения цен на энергоносители: «Если наши граждане выйдут на улицы, «Альтернатива для Германии» встанет на их сторону».