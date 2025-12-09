«Норникель» и ФАДН займутся устойчивым развитием коренных малочисленных народов

«Норникель», Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» займутся устойчивым развитием коренных малочисленных народов. Об этом сообщили в пресс-службе горной компании.

Документ в ходе XV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова» подписали глава ФАДН России Игорь Баринов, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев и президент ассоциации Александр Новьюхов.

Стороны договорились развивать механизмы поддержки коренных народов в социально-экономической сфере, обеспечивать реализацию их прав, гармонизировать отношения с промышленными компаниями и участвовать в международном и межрегиональном сотрудничестве.

«Заключение соглашения – это продолжение курса «Норникеля» на развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений компании и народов, традиционно живущих в регионах, где работают наши предприятия. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с государством, и многолетний опыт показывает эффективность такого государственно-частного партнерства, а также стратегическую роль «Норникеля» в развитии Российского Севера», — отметил Грачев.

Баринов подчеркнул, что современный подход строится на сочетании государственных гарантий, добровольных корпоративных обязательств и участия самих народов в принятии решений. По его словам, трехстороннее соглашение учитывает эти тенденции.

«Здесь речь не только о финансировании, но и о прямом участии коренных народов в определение финансируемых приоритетов в сфере их устойчивого развития», — сказал он.

Новьюхов уточнил, что соглашение обеспечит системное взаимодействие и консолидацию ресурсов, а также станет импульсом для совместной взаимовыгодной работы.

«Сегодня мы, по сути, сверяем часы по взаимодействию с органами государственной власти и крупным бизнесом. Это важный пример для наших коллег, для лидеров коренных народов в России и за рубежом», — добавил он

В «Норникеле» напомнили, что поддержка коренных народов включена в 10-летнюю стратегию компании до 2030 года. С 2018 года действует специальная политика в отношении их прав, которая регулярно обновляется в соответствии с национальными и международными стандартами.