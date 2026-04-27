Стало известно о тайном визите Зеленского на саммит в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), запланированный на начало мая в Ереване. Об этом сообщает армянский онлайн-ресурс 168.am со ссылкой на собственные источники.

«Как только что стало известно из источников 168.am, для участия в саммите в Армению прибудет также <...> Владимир Зеленский. Однако министерство иностранных дел Армении пока пытается сохранить информацию о его визите в тайне», – информирует издание.

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Армении 4 мая, ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций.

Помимо этого, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения – ЕС. Армянскую сторону на этом мероприятии представит премьер-министр Никол Пашинян, в то время как Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне Зеленский заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее Bloomberg сообщило, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.