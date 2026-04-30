Глава «Росатома» рассказал о работе Путина по ядерному щиту России

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита страны и создание оружия на новых физических принципах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня главное служение «Росатома» — ядерный щит, это остается ключевой задачей ведомства. Лихачев подчеркнул, что глава государства также лично курирует поддержание боеспособности действующих решений «Росатома».

В декабре Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой другой ядерной державы. Он отметил, что за время проведения специальной военной операции на Украине Вооруженные силы страны стали совершенно другими. По словам главы государства, РФ вернула себе статус полного суверенитета. Политик уточнил, что у страны появилось новое оружие и новые средства поражения, которых «нет ни у кого в мире, и не скоро еще появится».

Ранее в Кремле указали на «безумие» евролидеров, желающих дать ВСУ ядерное оружие.