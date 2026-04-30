Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Слова Залужного о «сыне» и Донбассе назвали троллингом Украины

Экс-нардеп Олейник: Залужный словами о сыне показал, что Киев не вернет Донбасс
Заявление бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что перед своей смертью заставит своего несуществующего сына поклясться вернуть «оккупированные» территории, стало «троллингом» руководства страны. Это намек на невозможность возврата Киевом территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Это сигнал о том, что сына нет, территории тоже никто не вернет... Лапша украинцам на уши, ребятки, вот я своему сыну, которого нет, скажу, а вы своим скажете, что мы будем умирать до последнего правнука и так далее. Очень дешевый троллинг, очень дешевый», — сказал бывший украинский депутат.

По оценке Олейника, простые украинцы понимают, о чем идет речь, и осознают политический сигнал, посланный нынешним руководителям Украины.

Залужный заявил, что перед своей смертью заставит своего сына поклясться вернуть «оккупированные» территории.

«Я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что заставит своего сына сделать это так, и поклянется ему, что сын заберет обратно все это, что у нас забрали», — сказал Залужный.

Ранее Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!